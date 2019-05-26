Кличко назвал диверсией повреждение нового стеклянного моста в Киеве

Основной версией повреждения стеклянного моста в Киеве, открытого накануне, является акт вандализма. Об этом сообщил в своем Facebook мэр Киева Виталий Кличко.

Он также не исключил, что объект мог быть поврежден в результате стрельбы.

«Сказать, что я взволнован и зол — это ничего не сказать! Я знаю, что есть много недоброжелателей того, что в Киеве происходят позитивные изменения. Но такие диверсии — это криминал», — написал Кличко.

Мэр Киева пообещал дать вандалам «жесткий ответ». Кличко также сообщил, что в связи со случившимся он обратился в правоохранительные органы.

Стеклянный мост, который располагается между аркой Дружбы народов и парком «Владимирская горка», треснул на второй день после открытия 25 мая ко дню города. По словам представителя Муниципальной стражи, трещина на объекте образовалась днем 26 мая из-за того, что на нем активно прыгали люди.