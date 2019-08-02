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В Минкомсвязи заявили о необходимости соблюдения кибергигиены

Пресс-секретарь Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Евгений Новиков заявил, что заклеенные камеры и микрофоны на гаджетах действительно могут повысить уровень защищенности пользователя. Об этом он заявил агентству «Москва».

«Интернет-пользователям действительно следует соблюдать кибергигиену и самим тоже заботиться о сохранности своих персональных данных. Нельзя полностью полагаться на антивирусы», — отметил он.

Новиков добавил, что «большинство видов фрода (мошенничества в киберсфере. — РБК) проводится методами социальной инженерии», когда пользователи сообщают злоумышленникам конфиденциальную информацию или небезопасно хранят ее.

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Представитель Минкомсвязи добавил, что стоит выборочно давать приложениям доступ к камере, микрофону, файлам и контактам смартфона. Новиков заметил, что он также заклеил камеру на ноутбуке.

Ранее эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества посоветовали пользователям заклеивать камеры и микрофоны в моменты, когда они не нужны, чтобы не стать жертвой киберпреступников. Также эксперты отмечали, что пользователям не стоит скачивать программы из недостоверных источников или давать доступ приложений к диктофону или камере.

Теги: Минкомсвязи, камера, кибератака, хакеры
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