В Минкомсвязи заявили о необходимости соблюдения кибергигиены

Пресс-секретарь Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Евгений Новиков заявил, что заклеенные камеры и микрофоны на гаджетах действительно могут повысить уровень защищенности пользователя. Об этом он заявил агентству «Москва».

«Интернет-пользователям действительно следует соблюдать кибергигиену и самим тоже заботиться о сохранности своих персональных данных. Нельзя полностью полагаться на антивирусы», — отметил он.

Новиков добавил, что «большинство видов фрода (мошенничества в киберсфере. — РБК) проводится методами социальной инженерии», когда пользователи сообщают злоумышленникам конфиденциальную информацию или небезопасно хранят ее.

Представитель Минкомсвязи добавил, что стоит выборочно давать приложениям доступ к камере, микрофону, файлам и контактам смартфона. Новиков заметил, что он также заклеил камеру на ноутбуке.