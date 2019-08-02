Роскачество порекомендовало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках

Это не паранойя, заверяют эксперты, поскольку написанные хакерами программы-шпионы действительно могут активировать камеру или микрофон на устройствах и, таким образом, шпионить за жертвами

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества выпустили рекомендации по «цифровой гигиене» (есть у РБК) для тех, кто пользуется устройствами с выходом в интернет.

Для того чтобы не стать жертвой киберпреступников, необходимо не только устанавливать антивирус и обновлять до последней версии программное обеспечение операционной системы, но и заклеивать камеры и микрофоны в моменты, когда они не нужны.

«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.

По его словам, именно по такому принципу работает шпионская программа Pegasus, которая атаковала мобильные операционные системы Android и iOS через уязвимость, заложенную в старых версиях мессенджера WhatsApp.

«Важно понимать, что одной наклейкой на камеру проблему не решить. Чтобы не стать жертвой, пользователю необходимо соблюдать «цифровую гигиену» — например, не скачивать программы из недостоверных источников или ограничивать доступ приложений к диктофону или камере», — добавил он.