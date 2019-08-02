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Роскачество порекомендовало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках
Это не паранойя, заверяют эксперты, поскольку написанные хакерами программы-шпионы действительно могут активировать камеру или микрофон на устройствах и, таким образом, шпионить за жертвами
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества выпустили рекомендации по «цифровой гигиене» (есть у РБК) для тех, кто пользуется устройствами с выходом в интернет.

Для того чтобы не стать жертвой киберпреступников, необходимо не только устанавливать антивирус и обновлять до последней версии программное обеспечение операционной системы, но и заклеивать камеры и микрофоны в моменты, когда они не нужны.

«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.

По его словам, именно по такому принципу работает шпионская программа Pegasus, которая атаковала мобильные операционные системы Android и iOS через уязвимость, заложенную в старых версиях мессенджера WhatsApp.

«Важно понимать, что одной наклейкой на камеру проблему не решить. Чтобы не стать жертвой, пользователю необходимо соблюдать «цифровую гигиену» — например, не скачивать программы из недостоверных источников или ограничивать доступ приложений к диктофону или камере», — добавил он.

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Эксперты Роскачества посоветовали использовать для заклейки камеры кусок непрозрачного скотча или изоленты. Также, отметили они, сейчас пользуются спросом специальные шторки, которые крепятся на камеру ноутбука. Наибольший интерес у киберпреступников вызывает не то, как жертва выглядит перед монитором, а то, что она говорит, о чем беседует со своим окружением. Именно по этой причине необходимо заклеивать и микрофоны у ноутбуков.

Подобную проблему на смартфонах не решит закрытие разрешения на доступ приложений к камере или микрофону. Сами смартфоны собирают метаданные о своих пользователях, чтобы в дальнейшем использовать это для предоставления адресной рекламы, пишут эксперты.

«Роскачество вновь рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации и пр., если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений», — резюмировали в Роскачестве.

Автор: Анна Трунина
Теги: Роскачество, кибербезопасность
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