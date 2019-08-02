В офисе Зеленского назвали «чепухой» информацию об отставке Богдана

Руслан Рябошапка, замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского, прокомментировал УНИАН информацию об отставке руководителя ведомства Андрея Богдана.

«Это чепуха. Не дождетесь», — заявил он и предположил, что сообщения об уходе Богдана «специально разгоняют» в СМИ. В пресс-службе Зеленского от комментариев отказались: «Выясняем».

Об отставке Богдана, который занимал свой пост около двух месяцев, 1 августа сообщили некоторые украинские СМИ. Эту информацию подтвердил РБК источник, близкий к руководству партии Зеленского «Слуга народа». Отмечалось, что решение президента назначить Богдана подвергалось критике со стороны различных политических сил, так как ранее он работал в команде Виктора Януковича и попадает под люстрацию. При этом председатель «Слуги народа» Дмитрий Разумков утверждал, что ему об отставке ничего неизвестно — он узнал об уходе Богдана «из новостей».