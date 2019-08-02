Эксперт назвал самое чистое место для купания в Черном море

Директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов заявил, что самая чистая вода в Черном море находится у крымского мыса Тарханкут на западе полуострова. Об этом он рассказал агентству «РИА Новости».

«Система течений там против часовой стрелки. Воды поступают из глубоководной части моря, где они чище», — объяснил Коновалов. Он отметил, что чистые места для купания также находятся на всем южном побережье Крыма, потому что там «шельф узкий, глубины большие». В Ялте, где расположен крупный порт, прибрежную зону от загрязнения спасает глубоководный выпуск сточных вод, передает агентство.

Он добавил, что неблагоприятная экологическая обстановка зафиксирована в западной части Крыма, а также у румынского и украинского черноморского побережья. Хуже всего ситуация обстоит в портах, на мелководье и в заливах.

В начале июля Министерство курортов и туризма Республики Крым сообщило, что с начала 2019 года на полуострове отдохнули больше 2,2 млн туристов. Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.