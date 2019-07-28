В Крыму сообщили о готовности принимать в Симферополе рейсы с Украины

Международный аэропорт Симферополя рассчитан на прием рейсов из любой страны мира, в том числе с Украины, сообщил «РИА Новости» председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Он пояснил, что аэропорт соответствует «самым современным требованиям». В нем, в частности, есть пункты приема рейсов из ближнего и дальнего зарубежья.

Ранее на этой неделе на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой восстановить авиасообщение с Россией. Авторы инициативы указывали, что из-за запрета страдают украинцы, которые не могут видеться с семьями. По состоянию на 9:20 мск 28 июля петицию подписал 391 человек. Для ее рассмотрения необходимо набрать 25 тыс. подписей. На сайте президента также есть петиция о восстановлении железнодорожного сообщения с Крымом, ее подписали 570 человек.



Прямых авиарейсов между Россией и Украиной нет с октября 2015 года по инициативе Киева. Российским компаниям также запрещено использовать воздушное пространство Украины для транзитных полетов.