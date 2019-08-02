СБУ раскрыла число пропавших без вести в Донбассе

СБУ раскрыла число пропавших без вести в Донбассе

В Донбассе на конец июля пропавшими без вести считаются 258 человек, сообщила Служба безопасности Украины телеканалу «112».

«В Донецкой и Луганской областях числятся пропавшими без вести 258 человек», — говорится в сообщении. Есть ли среди пропавших несовершеннолетние, в Службе безопасности Украины не сообщили.

26 июля президент Украины Владимир Зеленский обсудил ситуацию в Донбассе со спецпредставителем США по вопросам Украины Куртом Волкером. Стороны обсуждали процесс разведения сил и средств вокруг станицы Луганской.

17 июля контактная группа по урегулированию конфликта на Украине договорилась о бессрочном прекращении огня в Донбассе. Спустя три дня, 21 июля, ДНР обвинила Украину в срыве перемирия. Представитель самопровозглашенной республики заявил, что украинские военные спустя 13 часов после прекращения огня обстреляли село на юге ДНР.

