СК возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в Сургуте

СК возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в Сургуте

В Сургуте следователи возбудили уголовное после после гибели полицейского в результате нападения мужчины с ножом. Сообщение об этом опубликовано на сайте управления Следственного комитета по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.

Дело возбуждено по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). По версии следствия, 1 августа полицейские прибыли на вызов после сообщения о противоправных действиях местного жителя. 37-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения оказал сопротивление во время задержания и ранил двух сотрудников МВД ножом. Один из полицейских скончался на месте, нападавший при задержании был убит.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

В августе 2017 года в Сургуте мужчина напал с ножом на прохожих, семь человек были ранены. То преступление носило характер террористического нападения. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России групировка «Исламское государство».