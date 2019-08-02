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General Electric $14 (+36,19%) прогноз Citigroup к 11.03.20
Евро/Доллар $1,06 (-4,39%) прогноз Barclays Capital к 01.08.20
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Общество ,  
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СК возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в Сургуте

В Сургуте следователи возбудили уголовное после после гибели полицейского в результате нападения мужчины с ножом. Сообщение об этом опубликовано на сайте управления Следственного комитета по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.

Дело возбуждено по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). По версии следствия, 1 августа полицейские прибыли на вызов после сообщения о противоправных действиях местного жителя. 37-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения оказал сопротивление во время задержания и ранил двух сотрудников МВД ножом. Один из полицейских скончался на месте, нападавший при задержании был убит.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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В Сургуте полицейский умер после нападения неизвестного с ножом

В августе 2017 года в Сургуте мужчина напал с ножом на прохожих, семь человек были ранены. То преступление носило характер террористического нападения. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России групировка «Исламское государство».

Теги: Следственный Комитет РФ, Сургут, Нападение на полицейского
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