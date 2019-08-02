Экс-госсекретарь Райс отвергла появление Украины в НАТО в ближайшее время

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 64,36 +0,73 EUR Бирж. 71,34 +0,84 Brent 65,20 +0,06% USD Нал. 64,75 62,84 EUR Нал. 71,62 69,73 USD ЦБ 63,83 +0,42 EUR ЦБ 70,47 -0,26 EUR/USD 1,1087 +0,0009 BTC/USD Бирж. 10 373,00 -27,00 IMOEX 2 729,42 -0,37% RTSI 1 346,40 -1,00% DJIA 26 583,42 -1,05% Nasdaq 8 111,12 -0,79%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
VEON $3,8 (+27,09%) прогноз Bank of America к 01.08.20
General Electric $14 (+36,19%) прогноз Citigroup к 11.03.20
Евро/Доллар $1,06 (-4,39%) прогноз Barclays Capital к 01.08.20
AMD $32 (+2,89%) прогноз Barclays Capital к 17.07.20
Electronic Arts $130 (+39,19%) прогноз BMO Capital Markets к 26.07.20
VEON $3,8 (+27,09%) прогноз Bank of America к 01.08.20
General Electric $14 (+36,19%) прогноз Citigroup к 11.03.20
Евро/Доллар $1,06 (-4,39%) прогноз Barclays Capital к 01.08.20
AMD $32 (+2,89%) прогноз Barclays Capital к 17.07.20
Electronic Arts $130 (+39,19%) прогноз BMO Capital Markets к 26.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 2 августа
USD ЦБ: 63,83 (+0,42) Quote, 01 авг, 12:28
Курс евро на 2 августа
EUR ЦБ: 70,47 (-0,26) Quote, 01 авг, 12:28
Россияне назвали самые распространенные беды со своим жильем Общество, 07:01 СМИ узнали о введении новых санкций США против России по «делу Скрипалей» Политика, 06:54 Экс-госсекретарь Райс отвергла появление Украины в НАТО в ближайшее время Политика, 06:46 Акционеры UC Rusal одобрили перерегистрацию компании в России Бизнес, 06:04 Единая субсидия Дальнему Востоку составит 94 млрд руб. за три года Экономика, 06:01 Выручка Apple в России выросла на 30% Технологии и медиа, 06:00 При столкновении автобуса и грузовика на Ставрополье погибли пять человек Общество, 05:40 В Саудовской Аравии женщинам разрешили самостоятельно выезжать за границу Общество, 05:27 В столице Хорватии шесть человек погибли в результате стрельбы Общество, 04:52 Медведев заявил о «доставшей» ситуации с недобросовестными подрядчиками Бизнес, 04:51 СМИ сообщили о возможном переносе штаб-квартиры ФИФА из Швейцарии Спорт, 04:24 Аварийно севший в Бурятии Ан-24 столкнулся с незаконными постройками Общество, 04:24 Трамп пригрозил «выпустить в Европу» удерживаемых боевиков ИГ Политика, 03:48 Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне Спорт, 03:20
Политика ,  
0 
Экс-госсекретарь Райс отвергла появление Украины в НАТО в ближайшее время

Украина в ближайшее время вряд ли сможет стать членом НАТО, заявила бывший госсекретарь США Кондолиза Райс в интервью изданию «Новое время».

Она пояснила, что в нынешней ситуации Киев не может рассчитывать на консенсус стран альянса не только в вопросе вступления в организацию, но и при получении Плана действий по членству в НАТО.

Политика
Порошенко закрепил в Конституции курс на вступление Украины в НАТО и ЕС

Впрочем, по мнению Райс, страна может приблизиться к альянсу даже без формального соглашения: благодаря комиссии Украина-НАТО Киев может посылать своих офицеров для обучения военно-гражданским отношениям в демократических обществах. Она отметила, что альянс также сформировал центр кибербезопасности, куда может быть привлечена Украина.

«Так что, я думаю, вы должны не продвигать формальные отношения (что, считаю, на сегодняшний день будет сложно сделать), а участвовать в как можно большем количестве мероприятий — это было бы хорошим вариантом для Украины», — заключила Райс.

В феврале 2019 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко изменил Конституцию страны и закрепил в ней курс на стремление в НАТО и ЕС. Избранный после него президент Владимир Зеленский также подтверждал свою приверженность к этому курсу.

Теги: Украина, Кондолиза Райс, вступление
Материалы по теме
Минюст признал Атлантический совет нежелательной в России организацией
Общество
Киев предложил отдать зону отчуждения в Чернобыле под учения ЕС и НАТО
Общество
Зеленский потребовал поторопиться с внедрением стандартов НАТО в армии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter