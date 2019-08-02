Экс-госсекретарь Райс отвергла появление Украины в НАТО в ближайшее время

Экс-госсекретарь Райс отвергла появление Украины в НАТО в ближайшее время

Украина в ближайшее время вряд ли сможет стать членом НАТО, заявила бывший госсекретарь США Кондолиза Райс в интервью изданию «Новое время».

Она пояснила, что в нынешней ситуации Киев не может рассчитывать на консенсус стран альянса не только в вопросе вступления в организацию, но и при получении Плана действий по членству в НАТО.

Впрочем, по мнению Райс, страна может приблизиться к альянсу даже без формального соглашения: благодаря комиссии Украина-НАТО Киев может посылать своих офицеров для обучения военно-гражданским отношениям в демократических обществах. Она отметила, что альянс также сформировал центр кибербезопасности, куда может быть привлечена Украина.

«Так что, я думаю, вы должны не продвигать формальные отношения (что, считаю, на сегодняшний день будет сложно сделать), а участвовать в как можно большем количестве мероприятий — это было бы хорошим вариантом для Украины», — заключила Райс.