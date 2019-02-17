Трамп призвал европейцев «забрать» своих боевиков из Сирии

Европейские страны должны забрать назад и посадить в тюрьму захваченных членов «Исламского государства» (запрещено в России), которые прибыли в Сирию из Европы, заявил Дональд Трамп. Иначе США будут вынуждены их отпустить

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Великобритания, Франция, Германия и другие европейские союзники США должны «забрать» и предать суду более 800 боевиков террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России), захваченных в Сирии, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, «халифат уже готов рухнуть» и после победы коалиции боевики могут вернутся в Европу. Об этом Трамп написал в двух постах в своем Twitter.

«Альтернатива плохая — мы вынуждены будем их отпустить», — предположил президент США.

«США не хотят наблюдать за тем, как боевики ИГ проникают в Европу, куда они, как ожидается, пойдут. Мы делаем очень много и тратим очень много. Настало время и другим подключиться, чтобы сделать работу, которую они способны делать», — написал президент США. «Мы уйдем после стопроцентной победы над халифатом!» — заверил Трамп.

По оценкам американских чиновников, которые приводит агентство Reuters, в ряде тюрем и мест содержания на севере Сирии находятся около 800 заключенных из четырех десятков стран. По оценкам курдских чиновников, число членов семей захваченных боевиков может превысить 4 тыс. человек.