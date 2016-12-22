Арбитраж обязал шереметьевскую таможню выплатить Apple 147 млн руб.

«Эппл Рус» заплатила пошлину на ввоз в Россию Apple Watch, однако Верховный суд признал гаджеты сложными устройствами, а не простыми часами, ввоз которых облагается налогом. Теперь таможню обязали вернуть ранее уплаченную пошлину

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Арбитражный суд Московской области обязал шереметьевскую таможню вернуть чуть более 147 млн руб. российской «дочке» Apple — ООО «Эппл Рус». К такому решению суд пришел, рассмотрев исковое заявление «Эппл Рус» о признании действий таможенников незаконными, следует из карточки дела в базе данных Арбитражного суда Московской области.

Судья Андрей Обарчук решил, что таможня должна возвратить «Эппл Рус» «излишне взысканные таможенные платежи» в размере 42,957 млн руб., а также уплатить проценты на сумму 104,172 млн руб., уточняет «Интерфакс». Пресс-секретарь шереметьевской таможни Татьяна Соколова подтвердила РБК решение суда о выплате «Эппл Рус» ​указанной суммы.

Шереметьевская таможня ранее взыскала с «Эппл Рус» 10-процентную таможенную пошлину за ввоз в Россию Аррle Watch, так как квалифицировала их как наручные часы, указывает агентство. Однако годом ранее Верховный суд постановил, что Apple Watch не простые наручные часы, а сложное техническое устройство, предназначенное для обмена данными, а значит, дополнительному налогообложению не подлежат. Спор был разрешен в пользу Apple в сентябре 2017 года.

Иск о возврате таможенных платежей российская «дочка» Apple подала еще в августе. Компания требовала вернуть сами платежи в размере около 43 млн руб., а также проценты на эту сумму. Шереметьевская таможня согласилась вернуть сумму платежей и попросила суд не взыскивать с них проценты из-за сложности с их расчетом на то, чтобы «Эппл Рус» подала отдельное заявление на их возврат, указывает агентство.

РБК направил запрос в пресс-службу Apple.