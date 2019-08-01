Арестованные за подготовку теракта в Татарстане работали в «Яндекс.Такси»

Вахитовский районный суд Казани арестовал до 29 сентября двух россиян, задержанных накануне ФСБ по подозрению в подготовке теракта. Об этом сообщает «Татар-Информ».

Обвиняемые 41-летний Руслан Шамшутдинов и 43-летний Ильшат Зайнагутдинов, по данным издания, работали в «Яндекс.Такси» в Нижнекамске. Информацию об этом со ссылкой на показания задержанных подтверждает Kazanfirst.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу «Яндекс.Такси».

Оба отказались признать вину. «Мы были там вообще по другим мотивам. Мы были в шоке от того, что нашли у нас в машине. Я не понимаю, почему нас задержали. У нас по трое детей, зачем нам этим вообще заниматься?» — говорил Зайнагутдинов. Он попросил поместить его под подписку о невыезде.

Во время суда Шамшутдинов утверждал, что найденную взрывчатку ему подкинули.