Роскомнадзор пригрозил многомиллионными штрафами иностранным СМИ в России

Роскомнадзор разработает поправки к закону «О СМИ» для регулирования работы иностранных СМИ в России, нарушение которых предусматривает многомиллионные штрафы. Об этом заявил глава ведомства Александр Жаров, сообщает ТАСС.

«Поправки в закон предполагают крупные штрафы в отношении иностранных компаний. Точный текст еще не готов, будет готов, я полагаю, в течение пяти-семи дней. Штрафы будут крупные, миллионные», — сказал он.

Жаров пояснил, что поправки будут готовиться с привлечением профильного комитета Думы и Совета Федерации.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что нормы будут разработаны в соответствии с британскими стандартами и будут распространяться на иностранные средства массовой информации, которые работают в России. В ведомстве заявили, что необходимость «зеркального ответа» была вызвана решением британского регулятора Ofcom наложить штраф на телеканал RT в размере в 200 тыс. фунтов.