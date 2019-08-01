В Киеве обжаловали возврат старых названий проспектам Бандеры и Шухевича

В Киеве обжаловали возврат старых названий проспектам Бандеры и Шухевича

Украинский Институт национальной памяти обжаловал решение Окружного административного суда Киева о возвращении проспектам Бандеры и Шухевича советских названий. О поданной апелляции сообщило «Радио Свобода».

25 июня киевский суд отменил решение Киевского горсовета о смене советских названий проспектов и вернул им прежние — Московский проспект и проспект Ватутина. Иск директора Института правовой политики и социальной защиты Елены Бережной и организаций «Еврейская правозащитная группа» и «Антифашистская правозащитная лига» был частично удовлетворен.

Против возвращения названий выступал депутат горсовета Киева Юрий Сиротнюк. 26 июня мэр Киева Кличко сообщал, что власти города обжалуют решение суда. «Реванша не будет!» — написал он.

Московский проспект в Киеве переименовали в проспект Степана Бандеры в июле 2016 года, а в июле 2017 года Киевсовет переименовал проспект Ватутина в проспект Шухевича.