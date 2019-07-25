Число отравившихся продуктами из автоматов увеличилось до 95 человек

Число отравившихся продуктами из автоматов увеличилось до 95 человек

Роспотребнадзор сообщил об увеличении числа отравившихся продукцией из вендинговых автоматов в московских офисах до 95 человек. Об этом сообщает столичное управление ведомства.

У 60 заболевших установлен диагноз сальмонеллез. В Роспотребнадзоре объяснили рост числа заболевших поздним обращением к врачам. «С 16 июля цех по производству этой продукции Управлением был опечатан, и реализация продукции через вендинговые аппараты приостановлена», — добавили в управлении.

За последние пять суток не было новых случаев госпитализации. В связи с улучшением состояния 35 человек выписали, еще двое продолжают лечение.

О первых случаях отравлений едой из автоматов Роспотребнадзор сообщил 16 июля. По данным на 23 июля, отравившихся было 86.

Причиной кишечной инфекции стала продукция Healthy Food, которая реализовывалась через вендинговые аппараты компании ООО «До луны и обратно». Роспотребнадзор изъял 3 т сырья и готовой продукции, опечатал цеха, закрыл вендинговые аппараты.