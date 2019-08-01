В Перми не нашли нарушений в рекламе «божественной» шаурмы

Экспертный совет управления ФАС России по Пермскому краю не обнаружил нарушений в рекламе пермского кафе, сообщили в пресс-службе ведомства «РИА Новости».

В июле протоиерей Пермской епархии Андрей Литовка подал в полицию заявление на местное кафе. Поводом послужила реклама заведения «Шаурма не за горами». На фотографии, появившейся на странице кафе в соцсетях весной, была изображена полуобнаженная женщина с крыльями и нимбом из шаурмы. «Нет смысла быть ПП-мученицей [правильного питания], когда есть божественно вкусная «Шаурма не за горами, где можно поддаться искушению без греха для фигуры», — говорилось в подписи.

Реклама могла попасть под действие ч. 6 ст. 5 «Закона о рекламе». Согласно ему запрещается использовать в материалах оскорбительные и непристойные образы в отношении религиозных символов.

18 июля Литовка отозвал заявление в отношении заведения после публичных извинений владелицы кафе Вероники Бурдиной. Протоиерей порекомендовал закусочную всем пермякам и гостям города. Он сказал, что не смог посетить заведение, однако туда по его просьбе сходил отец Дмитрий, который сфотографировался с несколькими порциями шаурмы.