Пермский протоиерей отозвал заявление из-за рекламы «божественной шаурмы»

Секретарь Пермской епархии протоиерей Андрей Литовка заявил, что отозвал заявление из полиции в отношении кафе «Шаурма не за горами», которое рекламировало «божественную шаурму». Об этом он написал в Facebook (пост виден пользователям, которые находятся в друзьях у Литовки).

«Заявление из полиции отозвал», — написал он в ответ на извинения владелицы кафе Вероники Бурдиной.

Кроме того, он порекомендовал это заведение всем пермякам и гостям города. Литовка отметил, что сам не смог посетить это кафе, однако в заведение по его просьбе сходил отец Дмитрий, который сфотографировался с несколькими порциями шаурмы.

Причиной подачи заявления со стороны представителя Пермской епархии стала реклама кафе «Шаурма не за горами», на которой была изображена полуобнаженная женщина с нимбом и крыльями из шаурмы. Фотография появилась на странице заведения в социальных сетях еще весной, однако внимание на нее обратили только в июле.