УФАС проверит законность рекламы о «божественной шаурме»

Рекламу кафе с «божественной шаурмой» обсудят на экспертном совете УФАС по Пермскому краю и проверят ее законность. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отметили в управлении, действия авторов рекламы попадают под ч. 6 ст. 5 «Закона о рекламе», согласно которому запрещается использование непристойных и оскорбительных образов в отношении религиозных символов.

На рекламном постере кафе изображена полуобнаженная женщина в образе святой, у которой вместо крыльев и нимба — «божественная шаурма».

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Димитрий Смирнов заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что церковь отрицательно отнеслась к данной рекламе. «Уже аналогичные вещи были», — добавил он.