Команда Зеленского создаст правительство без «долгой коалициады»

Новое украинское правительство будет сформировано в первые дни августа, заявил представитель президента в Кабмине Андрей Герус, сообщает ТСН.

«Коалициада не продлится, все будет очень быстро. Я думаю, новый кабмин будет сформирован в первый или второй день работы нового парламента», — сказал он.

Он добавил, что, если партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос» захочет войти в коалицию, она сможет это сделать в начале месяца.

Такую оперативность Герус объяснил необходимостью перемен. «У нас есть немного времени, в стране нужны быстрые изменения, чтобы общество чувствовало положительный эффект от реформ, которые надо быстро проводить», — добавил он.

Представитель Зеленского добавил, что Верховная рада нового созыва начнет работу в начале сентября.