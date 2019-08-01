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Команда Зеленского создаст правительство без «долгой коалициады»

Новое украинское правительство будет сформировано в первые дни августа, заявил представитель президента в Кабмине Андрей Герус, сообщает ТСН.

«Коалициада не продлится, все будет очень быстро. Я думаю, новый кабмин будет сформирован в первый или второй день работы нового парламента», — сказал он.

Он добавил, что, если партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос» захочет войти в коалицию, она сможет это сделать в начале месяца.

Такую оперативность Герус объяснил необходимостью перемен. «У нас есть немного времени, в стране нужны быстрые изменения, чтобы общество чувствовало положительный эффект от реформ, которые надо быстро проводить», — добавил он.

Представитель Зеленского добавил, что Верховная рада нового созыва начнет работу в начале сентября.

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Досрочные парламентские выборы на Украине прошли 21 июля. На них партия «Слуга народа» набрала 43,16% голосов избирателей. Таким образом партия президента единолично сформирует правительство. Владимир Зеленский говорил, что не видит в будущем правительстве никого из старых политиков.

Бывший глава украинского Минфина Александр Данилюк, которого считают одним из претендентов на пост председателя кабмина заявлял, что имеет план перестройки правительства. По его мнению, оно должно быть компактным и состоять из12–13 министров, а не из 25, как сейчас. Также он выступил за сокращение числа вице-премьеров.

Теги: Верховная Рада, Владимир Зеленский, Коалиция
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