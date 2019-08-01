В ЕАО ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка на Амуре

Власти Еврейской автономной области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы подтопления, сообщает правительство региона. Решение приняли в связи с высоким уровнем воды в реке Амур.

«С 2 августа 2019 года приостанавливается движение речных судов грузового и пассажирского сообщения в пункте пропуска Нижнеленинское и грузового сообщения в пункте пропуска Амурзет», — сообщили в администрации.

За уровнем воды гидрологические службы наблюдают круглосуточно, ситуация с паводком власти взяли под контроль, добавили там.

В области прошла подготовка к возможной ЧС: в регионы завезли материал для построения ограждений, медикаменты и продукты питания. Также работают комиссии по оценке ущерба имуществу граждан, подтверждающие необходимые выплаты пострадавшим жителям в случае ЧС.

Это шестой регион страны, в котором действует режим ЧС. Ранее, 30 июля, режим ЧС из-за лесных пожаров ввели в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии, заявлял Дмитрий Кобылкин. 22 июля режим ЧС из-за обильных осадков установили в Амурской области. В конце июня в Иркутской области из-за паводка погибли 25 человек, пропавшими без вести, по последним данным, числятся восемь человек. Затопило около 11 тыс. жилых домов. По предварительным оценкам местных властей, сумма ущерба составила 31 млрд руб.