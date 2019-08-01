В ЕАО ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка на Амуре

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 63,96 +0,34 EUR Бирж. 70,58 +0,08 Brent 65,20 +0,06% USD Нал. 64,27 63,46 EUR Нал. 71,08 70,15 USD ЦБ 63,83 +0,42 EUR ЦБ 70,47 -0,26 EUR/USD 1,1035 -0,0043 BTC/USD Бирж. 9 950,00 -138,00 IMOEX 2 726,88 -0,46% RTSI 1 343,00 -1,25% DJIA 26 864,27 -1,23% Nasdaq 8 175,42 -1,19%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
General Electric $14 (+33,84%) прогноз Citigroup к 11.03.20
Евро/Доллар $1,06 (-3,94%) прогноз Barclays Capital к 01.08.20
AMD $32 (+2,89%) прогноз Barclays Capital к 17.07.20
Electronic Arts $130 (+39,19%) прогноз BMO Capital Markets к 26.07.20
ConocoPhillips $75 (+25,75%) прогноз Bank of America к 17.07.20
General Electric $14 (+33,84%) прогноз Citigroup к 11.03.20
Евро/Доллар $1,06 (-3,94%) прогноз Barclays Capital к 01.08.20
AMD $32 (+2,89%) прогноз Barclays Capital к 17.07.20
Electronic Arts $130 (+39,19%) прогноз BMO Capital Markets к 26.07.20
ConocoPhillips $75 (+25,75%) прогноз Bank of America к 17.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 2 августа
USD ЦБ: 63,83 (+0,42) Quote, 12:28
Курс евро на 2 августа
EUR ЦБ: 70,47 (-0,26) Quote, 12:28
ФБК нашел у родственников вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд руб. Общество, 15:13 Овечкин ответил на слова Панарина об отсутствии изменений в России с 90-х Спорт, 15:04 Как составить пользовательское соглашение на сайте компании Pro, 14:57 Ученый заявил о проблемах с основным лекарством от ВИЧ из-за госзакупок Общество, 14:53 Представитель поколения Z — о себе и сверстниках Стиль, 14:48 Команда Зеленского создаст правительство без «долгой коалициады» Политика, 14:48 За три месяца курс Japan Content Token вырос на 1423% Крипто, 14:43 Лисин перевел акции Первой грузовой компании на владельца своих активов Бизнес, 14:39 На Урале вынесли приговор бросившей младенца в ящике на дороге матери Общество, 14:36 Агент футболиста «Зенита» анонсировал его переход в «Локомотив» Спорт, 14:33 В ЕАО ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка на Амуре Общество, 14:26 СК сообщил о задержании второго подозреваемого в убийстве активистки Общество, 14:26 Психологи прокуратуры определили моральные ценности коррупционеров Политика, 14:22 ВТБ снизил ставки по ипотеке после решения ЦБ Финансы, 14:13
Общество ,  
0 
В ЕАО ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка на Амуре

Власти Еврейской автономной области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы подтопления, сообщает правительство региона. Решение приняли в связи с высоким уровнем воды в реке Амур.

«С 2 августа 2019 года приостанавливается движение речных судов грузового и пассажирского сообщения в пункте пропуска Нижнеленинское и грузового сообщения в пункте пропуска Амурзет», — сообщили в администрации.

За уровнем воды гидрологические службы наблюдают круглосуточно, ситуация с паводком власти взяли под контроль, добавили там.

В области прошла подготовка к возможной ЧС: в регионы завезли материал для построения ограждений, медикаменты и продукты питания. Также работают комиссии по оценке ущерба имуществу граждан, подтверждающие необходимые выплаты пострадавшим жителям в случае ЧС.

Это шестой регион страны, в котором действует режим ЧС. Ранее, 30 июля, режим ЧС из-за лесных пожаров ввели в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии, заявлял Дмитрий Кобылкин. 22 июля режим ЧС из-за обильных осадков установили в Амурской области. В конце июня в Иркутской области из-за паводка погибли 25 человек, пропавшими без вести, по последним данным, числятся восемь человек. Затопило около 11 тыс. жилых домов. По предварительным оценкам местных властей, сумма ущерба составила 31 млрд руб.

Теги: Еврейская автономная область, режим ЧС, паводок, Амур
Материалы по теме
В МЧС заявили об ухудшении ситуации с паводком в Иркутской области
Общество
В пяти регионах России ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Общество
В Амурской области из-за наводнения эвакуировали почти 1 тыс. человек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter