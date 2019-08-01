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СК сообщил о задержании второго подозреваемого в убийстве активистки

В Санкт-Петербурге по делу об убийстве активистки Елены Григорьевой задержан еще один человек, говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета. Он полностью признал свою вину, ранее подозревавшийся мужчина дал показания, изобличающие нового задержанного.

Первый подозреваемый, гражданин Киргизии был задержан 25 июля. В СК заявляли, что тот распивал спиртные напитки с Григорьевой на улице, после чего между ними возник конфликт и мужчина нанес ей несколько ударов ножом.

Однако 31 июля Следственный комитет изложил новую версий событий. Как полагают следователи, вначале Григорьева находилась в компании первого подозреваемого, однако позже продолжила вечер с другим — мужчиной 1990 года рождения. Сначала они были в квартире, позднее вышли на улицу. Там между ними возникла ссора, в ходе которой и была убита женщина.

«Под тяжестью представленных доказательств мужчина полностью признал свою вину в совершенном преступлении», — сообщили в СК. В ведомстве отметили, что ранее тот был судим за незаконный оборот наркотиков.

Общество
В Петербурге убили активистку и правозащитницу Елену Григорьеву

Тело Григорьевой обнаружили вечером 21 июля у ее собственного дома. Она неоднократно выступала на пикетах и митингах, посвященных ряду общественно-политических проблем. В частности, она отстаивала права ЛГБТ-сообщества и выступала за освобождение украинского режиссера Олега Сенцова. Как сообщали ее знакомые, ей регулярно поступали угрозы.

Теги: Следственный комитет, Убийство, Санкт-Петербург
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