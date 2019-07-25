В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве активистки Григорьевой

Полиция Санкт-Петербурга задержала уроженца Киргизии, подозреваемого в убийстве местной жительницы, сообщение пресс-службы Следственного комитета поступило в распоряжение РБК. Как уточняет «Фонтанка», речь идет об убийстве гражданской активистки Елены Григорьевой.

Мужчина 1981 года рождения был ранее судим, уточнили в ведомстве. Он совершил убийство «на бытовой почве, в ходе возникшего конфликта между ранее знакомыми людьми».

По данным следствия, в ночь на 21 июля в состоянии опьянения он находился возле дома 11 на Пулковской улице. Между женщиной 1979 года рождения и подозреваемым возник конфликт, в результате которого мужчина нанес ей не менее восьми ударов ножом. От полученных ранений она скончалась.

В Следственном комитете заявили, что погибшая «вела асоциальный образ жизни, неоднократно распивала спиртные напитки, в том числе и в компании с подозреваемым».



Как пишет «Фонтанка», речь в идет о гражданской активистке и правозащитнице Елене Григорьевой. Тело женщины опознали ее друзья: правозащитник Александр Миронов и ЛГБТ-активист Александр Хмелев.