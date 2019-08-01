Актрису Чурикову выписали из больницы

Актрису Инну Чурикову выписали из больницы, сообщили РБК в справочной НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

«Ее выписали», — заявили в справочной.

Инна Чурикова попала в НИИ им. Склифосовского 18 июля. Ее госпитализировали после того, как во время спектакля она оступилась и упала со сцены. Первую помощь ей оказали зрители. Актриса оказалась в тяжелом состоянии, вначале ее поместили в реанимацию, а затем переместили в отделение острых эндотоксикозов. 29 июля директор театра «Ленком» Марк Варшавер сообщал, что ей стало лучше и ее готовят к выписке.

Инна Чурикова — народная артистка СССР. Она известна своими ролями в фильмах «Морозко», «Тот самый Мюнхгаузен», «Военно-полевой роман», «Ширли-мырли» и других.