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Electronic Arts $130 (+39,19%) прогноз BMO Capital Markets к 26.07.20
ConocoPhillips $75 (+25,75%) прогноз Bank of America к 17.07.20
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Актрису Чурикову выписали из больницы

Актрису Инну Чурикову выписали из больницы, сообщили РБК в справочной НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

«Ее выписали», — заявили в справочной.

Инна Чурикова попала в НИИ им. Склифосовского 18 июля. Ее госпитализировали после того, как во время спектакля она оступилась и упала со сцены. Первую помощь ей оказали зрители. Актриса оказалась в тяжелом состоянии, вначале ее поместили в реанимацию, а затем переместили в отделение острых эндотоксикозов. 29 июля директор театра «Ленком» Марк Варшавер сообщал, что ей стало лучше и ее готовят к выписке.

Инна Чурикова — народная артистка СССР. Она известна своими ролями в фильмах «Морозко», «Тот самый Мюнхгаузен», «Военно-полевой роман», «Ширли-мырли» и других.

Теги: Инна Чурикова, актриса, Больница, НИИ Склифосовского, новости РБК
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