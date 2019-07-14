Приставы назвали регион с максимальным числом взысканий кредитных долгов

Приволжский округ России стал лидером по числу взыскиваемых приставами долгов с местных жителей по кредитам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов.

Так, согласно данным службы, в Поволжье насчитывается 1,18 млн производств по взысканию (20% от всех по стране) на сумму 234 млрд руб. Следом за ПФО идет Сибирь, где 979 тыс. производств на сумму 169 млрд руб. На третьем месте, даже без учета Москвы и области (299 тыс. производств на 433 млрд руб.), располагается Центральная Россия — 655 тыс. производств на сумму 174 млрд руб.

Меньше всего взыскиваемых долгов по кредитам — на Дальнем Востоке (477 тыс. производств на 82 млрд руб.) и Северном Кавказе (277 тыс. производств на 65 млрд руб.).

Кроме приставов взысканием долгов по кредитам занимаются банки, МФО, а также коллекторы. В апреле члены Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств назвали основные причины отказа должников погашать кредиты, среди которых были отсутствие денег, несогласие с суммой долга и желание доказать правоту в суде.