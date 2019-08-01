Бывший представитель «ВымпелКома» возглавила пресс-службу правительства

Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении главой пресс-службы правительства Екатерины Осадчей. Документ опубликован на сайте правительства.

«Назначить Осадчую Екатерину Александровну директором департамента пресс-службы и информации правительства Российской Федерации», — гласит распоряжение, датированное 1 августа.

Осадчая в 2004 году окончила Российскую государственную академию физической культуры по специальности «связи с общественностью». После этого она на протяжении двух лет работала журналистом и в пресс-службе «Почты России». Из госучреждения она перешла в частный сектор, став в 2006 году пресс-секретарем «ВымпелКома». С 2009 по 2010 год она занимала должность директора по связям с общественностью холдинга «СТС Медиа», позднее, до 2012 года, — аналогичную должность в группе компаний «ПрофМедиа», входящей в «Газпром-Медиа Холдинг».

В октябре 2012 года она перешла на госслужбу, став директором департамента информации и общественных связей Минкомсвязи. В августе 2018 года она покинула министерство.