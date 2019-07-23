Медведев назначил Орешкину нового заместителя

Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение (*pdf) о назначении нового заместителя главы Минэкономразвития. Им станет Полина Бадасен, которая ранее была главой департамента ведомства.

Полине Бадасен 33 года. С февраля 2017 года была директором департамента макроэкономического анализа и прогнозирования. В 2009 году она окончила магистратуру экономического факультета МГУ, с 2008 года работала в Банке России. До 2016 года она была начальником управления разработки макроэкономических сценариев департамента денежного-кредитной политики ЦБ. В том же году перешла на работу в правительство и стала заместителем департамента бюджетной политики и стратегического планирования Минфина.

Накануне Дмитрий Медведев уволил заместителя руководителя Ростуризма Николая Королева. В распоряжении отмечалось, что решение было принято по его собственной просьбе.