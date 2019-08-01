Mitsubishi отказалась инвестировать в строительство завода СПГ НОВАТЭКа

Японская корпорация Mitsubishi не будет вкладывать средства в проект строительства завода по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2», реализуемый НОВАТЭКом на Гыданском полуострове. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя компании.

Причины этого решения в компании не назвали.

О переговорах по включению Mitsubishi в проект завода в России ранее сообщал Bloomberg. Японская компания Mitsui рассчитывала на то, что Mitsubishi присоединится к ее 10-процентной доле в проекте «Арктик СПГ-2». О том, что такое участие возможно, японские СМИ сообщали еще в начале июня.

High North News называло соглашение об участии японского бизнеса в проекте частью усилий властей Японии по улучшению отношений с Россией и урегулированию территориального спора из-за Курил. Сама Mitsui подписала рамочное соглашение об участии в проекте на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2019 года. Это произошло после того, как от вхождения в «Арктик СПГ-2» отказался нефтегазовый гигант из Саудовской Аравии — правительственная Saudi Aramco.