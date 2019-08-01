Жириновский назвал причину лесных пожаров в Сибири

Причиной лесных пожаров в Сибири стало сокращение числа людей, занимающихся охраной лесов. Об этом заявил в своем Telegram-канале лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Масштабные лесные пожары в Сибири — это следствие сокращения лесной охраны. В 5 раз снизили число лесничих!» — написал он. Политик пояснил, что раньше лесничим удавалось быстро обнаруживать первые очаги пожаров и тушить их «в зародыше». Однако после того как число работников сократилось, выявлять их оказалось некому.

«Дожидаемся пока огонь охватит миллионы гектаров! И все равно тушить не хотят. Дорого. Согласен, дорого. Но о людях кто подумает? Целые города задыхаются!» — выразил свое мнение Жириновский.

Ранее свою версию причины массовых лесных пожаров в Сибири высказали в МЧС. Замначальника центра «Антистихия» МЧС Сергей Абанин также заявил, что местные власти не принимали «активные меры» по тушению очагов пожаров на удаленных территориях. Это происходило несмотря на то что МЧС, Рослесхоз и Росгидромет предупреждали о рисках распространения огня на фоне длительной сухой погоды.