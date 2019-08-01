В Финляндии во время тренировочного полета погиб курсант летного училища

В Финляндии во время тренировочного полета погиб курсант летного училища

В финском городе Тампере погиб курсант летного училища, выполнявший одиночный тренировочный полет. Об этом сообщает телеканал Yle со ссылкой на агентство транспорта и связи Traficom.

По данным издания, упал легкомоторный самолет при взлете. Инцидент произошел около 23:00 мск 31 июля. Причины крушения пока неизвестны, на месте происшествия работают 19 нарядов полиции.

По словам представителя аэропорта Тампере, работа транспорта была приостановлена до полуночи.

В Италии 29 июля легкомоторный самолет упал на автостраду А-26 в городе Алессандрия неподалеку от пересечения с трассой А-21 Турин — Пьяченца. Пилот погиб на месте, автомобилисты не пострадали.