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ConocoPhillips $75 (+25,75%) прогноз Bank of America к 17.07.20
Доллар/Рубль ₽68,2 (+7,39%) прогноз UniCredit к 29.07.20
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В Финляндии во время тренировочного полета погиб курсант летного училища

В финском городе Тампере погиб курсант летного училища, выполнявший одиночный тренировочный полет. Об этом сообщает телеканал Yle со ссылкой на агентство транспорта и связи Traficom.

По данным издания, упал легкомоторный самолет при взлете. Инцидент произошел около 23:00 мск 31 июля. Причины крушения пока неизвестны, на месте происшествия работают 19 нарядов полиции.

По словам представителя аэропорта Тампере, работа транспорта была приостановлена до полуночи.

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Легкомоторный самолет упал на автостраду в Италии

В Италии 29 июля легкомоторный самолет упал на автостраду А-26 в городе Алессандрия неподалеку от пересечения с трассой А-21 Турин — Пьяченца. Пилот погиб на месте, автомобилисты не пострадали.

Теги: легкомоторный самолет, авиакрушение
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