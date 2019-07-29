Легкомоторный самолет упал на автостраду в Италии

Одноместный легкомоторный самолет разбился на автостраде А-26 в итальянском городе Алессандрия неподалеку от пересечения с трассой А-21 Турин — Пьяченца. Несмотря на немедленное вмешательство скорой помощи, пилот погиб на месте, сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

Самолет упал на обочину дороги, поэтому автомобилисты не пострадали.

По свидетельству очевидцев, которые двигались в момент аварии по трассе, воздушное судно перед крушением совершило резкий маневр, а затем врезалось в отбойник. По их словам, неясно, было ли это попыткой пилота совершить аварийную посадку.

На месте работают дорожная служба и пожарные.