Участок Филевской линии московского метро закроют на ремонт

Участок Филевской линии московского метрополитена между станциями «Киевская» и «Кунцевская» будет закрыт 3 и 4 августа. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Временные ограничения связаны с проведением работ по реконструкции. Пассажиры смогут добраться до закрытых станций на бесплатных компенсационных автобусах КМ. В обычный режим движение вернется 5 августа.

Так, для пассажиров будут недоступны станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская». От «Кунцевской» можно будет проехать до «Международной», а также пересесть на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии.

Ране стало известно, что власти Москвы планируют возобновить строительство станции «Суворовская» Кольцевой линии метро. По словам мэра столицы Сергея Собянина, остановка расположится между станциями «Новослободская» и «Проспект мира». С нее также будет пересадка на «Достоевскую» Люблинско-Дмитровской линии.