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Участок Филевской линии московского метро закроют на ремонт

Участок Филевской линии московского метрополитена между станциями «Киевская» и «Кунцевская» будет закрыт 3 и 4 августа. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии. 

Временные ограничения связаны с проведением работ по реконструкции. Пассажиры смогут добраться до закрытых станций на бесплатных компенсационных автобусах КМ. В обычный режим движение вернется 5 августа. 

Так, для пассажиров будут недоступны станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская». От «Кунцевской» можно будет проехать до «Международной», а также пересесть на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии. 

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Ране стало известно, что власти Москвы планируют возобновить строительство станции «Суворовская» Кольцевой линии метро. По словам мэра столицы Сергея Собянина, остановка расположится между станциями «Новослободская» и «Проспект мира». С нее также будет пересадка на «Достоевскую» Люблинско-Дмитровской линии. 

Теги: метро Москвы, Филевская линия, Ремонт
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