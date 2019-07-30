На фиолетовой ветке московского метро произошел сбой

Интервалы движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии метро были временно увеличены утром из-за падения человека на пути. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной подземки.

Движение поездов на северном участке линии было оперативно введено в график, сейчас поезда курсируют в штатном режиме, добавил собеседник агентства.

Ранее в соцсетях пассажиры столичной подземки сообщили, что на фиолетовой ветке со станции «Сходненская» в сторону центра по техническим причинам поезда следуют с интервалом по десять минут.