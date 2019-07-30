В Пакистане при крушении военного самолета погибли 17 человек

В Пакистане при крушении военного самолета погибли 17 человек

В городе Равалпинди на севере Пакистана рядом с торговым центром Раби упал военный самолет, сообщает местная газета The News International со ссылкой на спасательные службы. Погибли 12 человек, оба пилота и еще три члена экипажа.

Самолет был на учениях, причины аварии пока не сообщаются. Вскоре после крушения на месте происшествия начался пожар, охвативший несколько домов.

По данным Reuters, 12 погибших находились на борту самолета и были гражданскими лицами, еще столько же пострадали в результате крушения. Спасательные службы были на месте и смогли потушить огонь, отмечает агентство.