СК в Приморье начал проверку из-за гибели ребенка в машине скорой помощи

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели четырехлетней девочки в машине скорой помощи в Приморье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление СК по региону.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавила старший помощник руководителя управления СК Аврора Римская. Предварительно, у ребенка случилось молниеносное течение бактериально-вирусной инфекции.

Ранее местное издание PrimaMedia сообщило, что девочка скончалась по дороге из поселка Ярославский в больницу села Хороль в день своего рождения, 22 июля. Ребенок жаловался на сильную головную боль, врачи поставил ей диагноз ангина. После процедуры четырехлетняя девочка почувствовала себя плохо, родители вызвали ей скорую.

В феврале в больнице Улан-Удэ скончался ребенок, транспортировка которого на самолете санавиации из поселка Таксимо заняла около 11 часов вместо трех. Самолет должен был приземлиться в 19:10 в Улан-Удэ, но так как он сел в Хоринске, который находится в 100 км от города, эвакуация проходила дольше запланированного.