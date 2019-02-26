В Бурятии из-за затянувшейся транспортировки в больницу умер ребенок

В больнице Улан-Удэ скончался больной ребенок, транспортировка которого на самолете санавиации заняла около 11 часов вместо трех. Об этом РБК заявил главный врач центра медицины катастроф Бурятии Вячеслав Тимкин.

По его словам, 22 февраля была подана заявка на эвакуацию из поселка Таксимо в Улан-Удэ пациентов, среди которых был ребенок в крайне тяжелом состоянии.

«По расчетам они должны были приземлиться в 19:10 в Улан-Удэ, но так как они сели в Хоринске, который находится в 100 км от города, эвакуация заняла около 11 часов вместо трех», — сказал Тимкин.

«РИА Новости» со ссылкой на бурятский центр медицины катастроф уточняет, что причиной посадки стала нехватка топлива. Самолет сел на бывшую взлетно-посадочную полосу, пациентов доставили в местную больницу, а позднее их перевезли в республиканские медучреждения автотранспортом.

Тимкин добавил, что 25 февраля была подана жалоба в транспортную прокуратуру, Росавиацию. Также компанию перевозчика «Орел-Сельхозавиа» уведомили о расторжении контрактных отношений в одностороннем порядке. «В течение 10 дней решение о расторжении договора будет рассмотрено компанией «Орел-Сельхозавиа», возможно, в судебном порядке», — добавил он.