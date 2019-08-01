Россия оспорит требование «Нафтогаза» о возмещении убытков из-за Крыма

Россия планирует оспорить оценку убытков в $5,2 млрд, представленную «Нафтогазом Украины» по делу о потере активов в Крыму. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минюста России.

Уточняется, что Россия подала заявление о намерении участвовать в процессе, в том числе в целях пересмотра решения по юрисдикции. Кроме того, как подчеркнули в Минюсте, вынесенные по украинским искам решения, связанные с воссоединением Крыма с Россией, не имеют силы из-за отсутствия у арбитража юрисдикции на рассмотрение таких дел.

Минюстом России с привлечением ведущих российских и иностранных юридических консультантов организована полномасштабная работа по защите интересов страны в связи с указанными требованиями, добавили в ведомстве.

В марте «Нафтогаз» объявил, что арбитражный трибунал в Гааге признал принципиальную ответственность России за потерю компанией ее активов. В среду, 31 июля, стало известно, что сумма потерь «Нафтогаза» и шести ее «дочек» из-за перехода Крыма России составила $5,2 млрд.