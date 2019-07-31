УАЗ решил сократить более чем 10% сотрудников

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) планирует сократить штат вспомогательных и сервисных подразделений примерно на 1 тыс. человек. Об этом сообщил в Facebook председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин.

«Это очень тревожная информация, поскольку несколько тысяч человек – работники УАЗа и члены их семей – могут оказаться в сложной жизненной ситуации», — написал он.

Кроме того, по его словам, работники УАЗа при увольнении получат консультации от представителей российских и иностранных партнеров по дальнейшему трудоустройству.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя завода, сокращения пройдут в рамках программы добровольного ухода сотрудников, которая продлится до 31 августа. При этом увольняющиеся смогут получить выплаты, равные трем среднемесячным зарплатам.

Всего на УАЗе работают порядка 8,9 тыс. человек, а в процессе сокращения штат завода может снизиться более чем на 10%. Как пояснил представитель компании, сокращение числа рабочих позволит повысить общую эффективность УАЗа и мобилизовать финансовые ресурсы для разработки новых продуктов.