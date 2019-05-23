На УАЗе сменился генеральный директор

Новым генеральным директором Ульяновского автомобильного завода (УАЗ) назначен Адиль Ширинов, бывший замгендиректора группы «Соллерс», в которую входит завод. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении УАЗа.

Глава «Соллерса» Вадим Швецов назвал Ширинова «одним из лучших специалистов в автомобильной отрасли России», который работает в этой сфере с 1999 года, и, в частности, «внес существенный вклад» в локализацию Ford в стране. Отмечается, что главные задачи нового гендиректора — реализация продуктовой стратегии УАЗа и повышение рыночной доли бренда.

Ранее «Соллерс» опубликовала финансовую отчетность за 2018 год, согласно которой чистая прибыль группы составила 46 млн руб., сократившись по сравнению с 2017 годом в 21,7 раза (999 млн руб.).

В феврале УАЗ сообщил, что сократит 7% своих сотрудников — более 600 человек.