Гендиректор УАЗа возглавил производителя президентских лимузинов

Новым генеральным директором Aurus, производителя автомобилей проекта «Кортеж», стал Адиль Ширинов, говорится в поступившем в РБК сообщении Минпромторга.
Ширинов с 23 мая является гендиректором УАЗа. Он также является президентом Ford Sollers. До этого он руководил СП Ford Sollers.
Он сменил Герхарда Хильгерта, который руководил компанией с 2018 года. Последний теперь будет работать советником генерального директора.
«Сейчас перед нами стоит амбициозная задача по развитию индустриального проекта Aurus в целях увеличения объема выпуска автомобилей, а также создание сети продаж и сервисной поддержки клиентов в соответствии с требуемыми стандартами качества», — приводятся в сообщении слова Ширинова.
Среди приоритетов — подготовка к серийному производству автомобилей Aurus на заводе в особой экономической зоне «Алабуга» (Татарстан). Там с 2021 года планируется развернуть производство мощностью до 5 тыс. машин в год.