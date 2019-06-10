Гендиректор УАЗа возглавил производителя президентских лимузинов

Адиль Ширинов в конце марта был назначен гендиректором УАЗа, а теперь стал и руководителем Aurus, производителя машин проекта «Кортеж». В «Соллерсе» также прошли перестановки

Адиль Ширинов (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Новым генеральным директором Aurus, производителя автомобилей проекта «Кортеж», стал Адиль Ширинов, говорится в поступившем в РБК сообщении Минпромторга.

Ширинов с 23 мая является гендиректором УАЗа. Он также является президентом Ford Sollers. До этого он руководил СП Ford Sollers.

Он сменил Герхарда Хильгерта, который руководил компанией с 2018 года. Последний теперь будет работать советником генерального директора.

«Сейчас перед нами стоит амбициозная задача по развитию индустриального проекта Aurus в целях увеличения объема выпуска автомобилей, а также создание сети продаж и сервисной поддержки клиентов в соответствии с требуемыми стандартами качества», — приводятся в сообщении слова Ширинова.

Среди приоритетов — подготовка к серийному производству автомобилей Aurus на заводе в особой экономической зоне «Алабуга» (Татарстан). Там с 2021 года планируется развернуть производство мощностью до 5 тыс. машин в год.