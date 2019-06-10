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Гендиректор УАЗа возглавил производителя президентских лимузинов
Адиль Ширинов в конце марта был назначен гендиректором УАЗа, а теперь стал и руководителем Aurus, производителя машин проекта «Кортеж». В «Соллерсе» также прошли перестановки
Адиль Ширинов (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Новым генеральным директором Aurus, производителя автомобилей проекта «Кортеж», стал Адиль Ширинов, говорится в поступившем в РБК сообщении Минпромторга.

Ширинов с 23 мая является гендиректором УАЗа. Он также является президентом Ford Sollers. До этого он руководил СП Ford Sollers.

Он сменил Герхарда Хильгерта, который руководил компанией с 2018 года. Последний теперь будет работать советником генерального директора.

«Сейчас перед нами стоит амбициозная задача по развитию индустриального проекта Aurus в целях увеличения объема выпуска автомобилей, а также создание сети продаж и сервисной поддержки клиентов в соответствии с требуемыми стандартами качества», — приводятся в сообщении слова Ширинова.

Среди приоритетов — подготовка к серийному производству автомобилей Aurus на заводе в особой экономической зоне «Алабуга» (Татарстан). Там с 2021 года планируется развернуть производство мощностью до 5 тыс. машин в год.

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Под брендом Aurus (проект «Кортеж») производят автомобили представительского класса для первых лиц государства. На одной из моделей — Aurus Senat — министр обороны Сергей Шойгу в 2019 году проехал во время парада Победы на Красной площади в Москве. Автомобиль Aurus есть и у президента Владимира Путина, впервые он воспользовался им в день своей инаугурации 7 мая 2018 года.

Основным акционером Aurus является НАМИ, в феврале фонд Tawazun из ОАЭ заключил соглашение, по которому получит чуть более трети акций. Еще один акционер — «Соллерс» — в рамках этой же сделки снизил долю до 0,5%.

Вечером в понедельник об изменениях сообщили и в «Соллерсе»: совет директоров компании принял решение досрочно прекратить полномочия генерального директора Вадима Швецова и назначил на эту должность его первого заместителя Николая Соболева. Сообщение об этом опубликовано на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. Одновременно Швецов был избран председателем совета директоров компании.

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Николай Соболев также является председателем совета директоров совместного предприятия Mazda Sollers и членом совета директоров совместного предприятия Ford Sollers.

Соболев работает в компании «Соллерс» с момента ее основания в 2002 году. Ранее, до 2005 года, он был директором по экономике и финансам ООО «Ульяновский автомобильный завод», а затем, до 2011 года, членом совета директоров завода. Кроме того, с января 2005 года был финансовым директором «Соллерса», с мая 2009 года — первым заместителем генерального директора компании, уточняет ТАСС.

Авторы: Наталья Демченко, Андрей Гатинский
Теги: «Соллерс», генеральный директор
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