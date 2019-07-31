Патриарх Кирилл заявил о мешающих РПЦ «храмоборцах»

Патриарх Кирилл заявил о существовании в России «храмоборцев», которые препятствуют строительству новых церквей и пытаются вернуть страну в прошлый век. Эти слова прозвучали в его выступлении во время освящения Успенского собора в Свято-Успенской Саровской пустыни, передает «РИА Новости».

«Сегодня все то, о чем и мечтать мы раньше не могли, осуществляется. В ответ на вашу веру. Не было бы возрождения веры — храмы никому бы не были нужны. И это наш самый главный ответ нынешним храмоборцам, которые хотят повернуть вспять историю, вернуть ее в 20–30 годы ХХ века. Не получится!» — сказал патриарх.

Он заявил, что инициатива по строительству храмов не появляется «сверху» и «потому что кому-то захотелось». «Конечно, бывают инициаторы строительства, в том числе и во власти, но храм подымается только тогда, когда его создание поддерживается духовной силой благочестивого народа», — сказал он.

В мае попытка строительства собора на территории городского сквера в Екатеринбурге вызвала массовые протесты. Ситуация в городе привлекла внимание федеральных властей. Президент Владимир Путин предложил властям учесть мнение местных жителей. В итоге сквер из списка возможных мест строительства храма исключили.