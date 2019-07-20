«Союз МС-13» с международным экипажем стартовал к МКС с Байконура

«Союз МС-13» с международным экипажем стартовал к МКС с Байконура

С Байконура к Международной космической станции (МКС) успешно стартовал пилотируемый корабль «Союз МС-13» с ракетой-носителем «Союз-ФГ». Об этом сообщает «Роскосмос» в Twitter.

«На орбиту отправился экипаж длительной экспедиции на МКС: космонавт Александр Скворцов, астронавты Лука Пармитано и Эндрю Морган», — говорится в сообщении.

Отмечается, что корабль стартовал с космодрома в 19:28 мск.

Во время запуска диктор сообщил, что космический корабль отделился от третьей ступени ракеты-носителя и начал автономный полет к станции, передает ТАСС.