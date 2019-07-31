В мэрию подали еще две заявки на митинг 10–11 августа

Муниципальный депутат округа Кунцево и соратник Дмитрия Гудкова Денис Шендерович подал две заявки в мэрию на митинги 10 и 11 августа. Об этом он рассказал РБК.

«Подал заявки на митинг в дополнение уже ранее поданным моими коллегами, на случай если им не согласуют», — уточнил он. Шендерович предлагает провести акции на 100 тыс. человек на проспекте им. Сахарова, где проходил согласованный оппозиционный митинг 20 июля.

Вместе с его двумя заявками сейчас в мэрии находятся пять заявлений на проведение акций 10 и 11 числа. Кроме Шендеровича их подали зарегистрированный кандидат на выборах в Мосгордуму Дмитрий Клочков и глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева. Незадолго до них в мэрию обратилась не зарегистрированная на выборах представитель «Яблока» Елена Русакова. Властям предлагаются маршруты на Волхонке, на площади Свободной России, на проспекте Сахарова и от Калужской до Болотной площади.

Все заявители акций говорили РБК, что готовы к сотрудничеству между собой и проведут общий митинг. Ранее о планах провести митинг 3 августа говорили представители Либертарианской партии. Однако им не удалось договориться с мэрией: по словам члена совета партии Михаила Светова, власти не стали рассматривать любые другие варианты для проведения митинга, кроме как проспект Сахарова, оппозиция предлагала места рядом с Мосгоризбиркомом или мэрией. Проводить митинг на Сахарова заявители отказались.