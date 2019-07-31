Если аппетиты бюрократии не будут ограничены, политический протест может слиться с экономическим, и тогда шансы власти сохранить систему в неизменном виде окажутся близкими к нулю

Драматические события в Москве показали, что ситуация в стране постепенно меняется: люди решаются на открытый политический протест, а власть (при всех разногласиях между «башнями») посылает обществу четкий сигнал, что она не намерена возвращать реальную конкуренцию в сферу публичной политики и идти на какие-либо уступки. Удастся ли подавить нынешнюю протестную волну так, как более масштабные выступления 2011–2012 годов? Скорее всего, да: митинги в Москве не были похожи на Майдан, не были хорошо организованы, и пока не очевидно, что они могут повториться в других городах в аналогичной ситуации — из-за нарушений на выборах. В России уже научились голосовать назло властям, но на уличные выступления ради внесения в списки популярных оппозиционных кандидатов пока решатся немногие. Однако непредсказуемость политических процессов в ближайшем будущем продолжит нарастать — и основной вопрос для власти: как этому помешать?

Ограничить аппетит

В последние годы основной причиной недовольства выступает не «бетонирование» политического пространства, а снижение уровня жизни и продолжающийся экономический кризис. Несмотря на относительно высокие цены на нефть и рекордный профицит федерального бюджета по итогам 2018 года, реальные доходы населения продолжают снижаться и перелома тренда пока не видно. И хотя оппозиции в привычном смысле слова в России так и не появилось — скорее я бы говорил о растущем диссидентском движении — финансовые тяготы могут привести к таким социальным потрясениям, на фоне которых московские протесты покажутся невинной прогулкой небольшой группы граждан. Поэтому вместо поиска новых политтехнологий Кремлю стоило бы задуматься о выстраивании иных отношений с обществом.

С одной стороны, чтобы ослабить давление на политическом фронте, имело бы смысл пойти на уступки на экономическом. Ведь крупные протестные митинги ожидаются в ближайшее время не только в Москве — в начале августа в Новосибирске граждане намерены выйти на улицы в связи с очередным повышением тарифов на тепло и горячую воду: в столице Сибири они выросли с 1 июля на 8,9% (при том что реальная зарплата в области увеличилась за год на 1,4%). Следует напомнить, что именно в Новосибирске население выиграло «тарифную войну» 2016–2017 годов — повышение тарифов ЖКХ на 15% было отменено, а губернатор Владимир Городецкий вскоре лишился своей должности.

Но в центре, судя по всему, оценивают только среднюю статистику (согласно ей рост тарифов на ЖКУ в той же Новосибирской области не превысит 3,2%), но не вглядываются в ситуацию на местах. И это очень опасно, так как самая проблемная ситуация складывается вовсе не в Москве или Петербурге: в десяти из 15 городов-миллионников — от Самары до Красноярска — тарифы выросли на 6–9%, а самый высокий рост отмечен в Омске, весь бюджет которого в 10,7 (!) раза меньше суммы, которую российская столица направляет на благоустройство.