Полиция задержала подозреваемого в убийстве московской девушки-блогера

Полиции удалось задержать мужчину, который подозревается в убийстве девушки-блогера в Москве, говорится в сообщении МВД. Тело девушки с ранами было найдено в чемодане, куда убийца его спрятал.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве установили местонахождение и задержали подозреваемого в убийстве девушки-блогера в квартире жилого дома на улице Пырьева. В настоящее время он доставляется для проведения следственных действий», — говорится в сообщении пресс-службы.

Тело убитой на съемной квартире нашел арендодатель 27 июля. Родственники девушки не могли с ней связаться и попросили зайти к ней. Тело девушки было найдено в чемодане в одной из комнат, на ее груди были колото-резаные раны. Девушка была блогером, в ее Instagram было более 80 тыс. подписчиков. «Вести» утверждали, что речь идет о блогерше katti_loves_life.