Лужков сообщил о проблемах своей пасеки из-за химикатов на соседнем поле

Бывший мэр Москвы, владелец фермерского производства и пасеки Юрий Лужков рассказал о риске лишиться пчел из-за обработки соседнего поля химикатами. Об этом он сообщил «РИА Новости».

По словам Лужкова, к гибели пчел могут привести инсектициды, распыляемые на соседних полях, об обработке которых должны извещать заранее. Однако, как уточнил экс-мэр, об этом предупреждают не всегда.

Он рассказал, что несколько раз обращался к хозяину рапсового поля, расположенного рядом с его пасекой, с просьбой уведомить заранее об обработке, чтобы он успел перевезти пчел в другое место.

«Мне пообещали. Случайно приехал на пасеку, вижу — стоят два трактора, готовые к тому, чтобы начинать распылять это. Я был просто в шоке», — рассказал Лужков.