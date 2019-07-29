Синоптики предупредили москвичей о температурном антирекорде

В середине недели температура воздуха в Москве может опуститься ниже отметки в плюс пять градусов. Об этом сообщают «Метеовести» со ссылкой на данные центра погоды «Фобос».

По прогнозу синоптиков, днем 29 июля температура воздуха днем прогреется не выше плюс 13-18 градусов. Наиболее холодными станут вторник и среда, погодные условия будут соответствовать концу сентября-началу октября. Так, ночью будет только плюс 4-9 градусов, а днем плюс 9-14 градусов.

Во второй половине недели фон атмосферного давления станет расти, а осадки пойдут на убыль. Под утро будет плюс 8-13 градусов, максимальная дне в пятницу 15-20 градусов, в выходные – до плюс 17-22 градусов.

Дневная температура в Москве в конце июля за последние 70 лет ни разу не опускалась ниже 15 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров падали рекордно низко в 1971 и 1979 годах: плюс 6,1 и плюс 7,6 градуса соответственно.