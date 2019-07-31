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Amazon $2 300 (+21,46%) прогноз RBC Capital Markets к 25.10.19
McDonald's $250 (+17%) прогноз Goldman Sachs к 29.07.20
Доллар/Рубль ₽68,2 (+7,39%) прогноз UniCredit к 29.07.20
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Политика ,   Сделано для агрегаторов 
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Первый замгенпрокурора Украины потребовал «большей жестокости» в Донбассе

Первый заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша призвал к «большей жестокости» во внешней и внутренней политике страны, в том числе в отношении ситуации на Донбассе. Об этом он заявил в эфире программы «Пульс» на телеканале «112 Украина».

«Нельзя в стране, где более 15 тыс. жертв, рассказывать, что власть должна идти договариваться с Россией», — пояснил он.

По словам Голомши, Киев должен действовать системно, чтобы решить конфликт на востоке Украины. Среди возможных путей урегулирования ситуации самым эффективным он назвал «милитарный путь».

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Так, первый замгенпрокурора заявил о необходимости «убивать всех, кто взял в руки оружие против Украины».

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Ранее правящая партия «Слуга народа» исключила возможность амнистии для ополченцев Донбасса. Глава фракции пояснил, что как на Украине, так и за рубежом амнистия для замешанных в военных преступлениях людей не предусмотрена.

Теги: Донбасс, Украина, замгенпрокурора
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