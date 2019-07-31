Первый замгенпрокурора Украины потребовал «большей жестокости» в Донбассе

Первый заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша призвал к «большей жестокости» во внешней и внутренней политике страны, в том числе в отношении ситуации на Донбассе. Об этом он заявил в эфире программы «Пульс» на телеканале «112 Украина».

«Нельзя в стране, где более 15 тыс. жертв, рассказывать, что власть должна идти договариваться с Россией», — пояснил он.

По словам Голомши, Киев должен действовать системно, чтобы решить конфликт на востоке Украины. Среди возможных путей урегулирования ситуации самым эффективным он назвал «милитарный путь».

Так, первый замгенпрокурора заявил о необходимости «убивать всех, кто взял в руки оружие против Украины».