В «Слуге народа» исключили возможность амнистии для ополченцев Донбасса

Глава партии президента Украины «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что речи об амнистии для ополченцев Донбасса идти не может. Об этом сообщает агентство УНН.

По его словам, в Донбассе необходимо прекратить военные действия, однако в рамках этого решения амнистия для ополченцев исключена. «Никакая амнистия участников незаконных вооруженных формирований недопустима», — подчеркнул он.

Он добавил, что как на Украине, так и за рубежом амнистия для людей, замешанных в военных преступлениях, не предусмотрена.

В своей предвыборной программе нынешний президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что решение конфликта в Донбассе будет долгим. Еще до победы на выборах он выступал против амнистии для военнослужащих самопровозглашенных ДНР и ЛНР, назвав жителей региона «заложниками».