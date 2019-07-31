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Amazon $2 300 (+21,46%) прогноз RBC Capital Markets к 25.10.19
McDonald's $250 (+17%) прогноз Goldman Sachs к 29.07.20
Доллар/Рубль ₽68,2 (+7,39%) прогноз UniCredit к 29.07.20
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В Гонконге неизвестные запустили фейерверк в протестующих

В Гонконге неизвестные запустили фейерверк в толпу протестующих возле полицейского участка. В результате пострадали по меньшей мере десять человек, сообщает Hong Kong Free Press (HKFP).

Видео: Hong Kong Free Press / YouTube

Издание опубликовало кадры с места происшествия, на которых видно, что фейерверк запустили из проезжавшего мимо участка автомобиля.

HKFP отмечает, что сотни протестующих собрались возле полицейского участка, чтобы поддержать двух задержанных молодых людей. Их освободили под залог около 02:00 по местному времени (30 июля 21:00 мск), однако митингующие остались.

Протестные акции начались в Гонконге в начале июня. Митингующие выступают против внесения оправок в закон об экстрадиции, которые могут позволить отправлять граждан на материковый Китай. Впоследствии рассмотрение закона было отложено. Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм называла его мертвым и отмечала, что правительство не планирует его перезапускать.

Теги: Гонконг, протестующие, фейерверк
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