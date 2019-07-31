В Тюменской области два человека погибли из-за взрыва газа в жилом доме

В Тюменской области два человека погибли из-за взрыва газа в жилом доме

Взрыв паров бытового газа произошел в частном жилом доме в поселке Боровский Тюменской области. В результате погибли два человека, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

В ведомстве рассказали, что информация о случившемся поступила спасателям в 03:00 мск. «Был пожар, его потушили, при разборе завалов были обнаружены тела мальчика десяти лет и мужчины», — сказали в пресс-службе.

«РИА Новости» со ссылкой на представителя МЧС добавляет, что инцидент произошел в доме номер 44 на улице Набережная. Собеседник отметил, что в результате дом был разрушен. Возгорание ликвидировали в 04:04 мск.

На сайте регионального главка МЧС сообщается, что пожар в доме в поселке Боровский тушили 56 спасателей, которые также использовали 22 единицы спецтехники.